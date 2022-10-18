Dinmeyen baba özlemi

Şehir hayatından uzaklaşarak Bodrum'a yerleşen Deniz Seki babası İrfan Seki'yi ölüm yıldönümünde andı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Seki, yıllar önce babasıyla çekilen fotoğrafının altına, "Babasız bir kız çocuğu, kökünden sökülen bir koca çınar ağacına benzer ya da arkasında dağ olmayan çöl ve susuz bir kuma ama Rabbim yardım eder ve o kız çocuğu serap bulur. Bir de koca çınar ağacını yeniden dikip gölgesinde oturur geride kalan canlarıyla" notunu düştü.

