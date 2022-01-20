VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
F-35'lerde Türkiye detayı
İstanbul için kar alarmı!
"Rusya için felaket olur"
Beşli Grup ifade verdi!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Dilruba ile Efnan'ın güzellik sırrı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Ocak
Ukrayna: Türkiye'nin arabuluculuk teklifinin potansiyeli var
Uzmanlar uyardı: Yalnızlığa uzak, sosyalliğe yakın olun!
Kestane tok tutuyor ve mutluluk veriyor K
Dışişleri'nden Doğu Kudüs'teki zorla tahliyeye kınama
Memur ve emekliye zam teklifi yasalaştı
'Önümüzdeki yıl bambaşka bir Türkiye fotoğrafı olacak'
Türkiye'de vaka sayıları 72 bini geçti
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı: 4-5 gün sürecek
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları için 'dünyanın en iyisi' yorumu
Dünyada koronavirüs: Vakalar artıyor, kısıtlamalar gevşiyor
Rusya'dan ABD'ye çağrı: Ukrayna'ya silah göndermeyin
Başkan Erdoğan'dan Vucic'e teşekkür
MSB, Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi
Kırgızistan Google'a vergi uygulamaya başladı
Başkan Erdoğan'ın teklifine jet yanıt
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde!
İsrail'den Türkiye itirafı geldi: Yenilgiyi kabul ettik
20 Ocak 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 09:00:00

Dilruba ile Efnan'ın güzellik sırrı

ABONE OL

Yayına girdiği ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Aziz'in Dilruba karakteri Damla Sönmez ve Efnan karakteri Simay Barlas makyajlarıyla modaya yön veriyor.

Yayına girdiği ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Aziz'in Dilruba karakteri Damla Sönmez ve Efnan karakteri Simay Barlas makyajlarıyla modaya yön veriyor. Türkiye'nin sıra dışı makyaj sanatçısı Selvi Zurnacı ile çalışan iki ünlü oyuncunun makyaj stilleri sosyal medyada çok konuşuluyor.

Bugünlerde Show TV'de yayınlanan dizi filmi Aziz'in başrol oyuncuları Damla Sönmez, Simay Barlas ve Murat Yıldırım canlandırdığı karakterler gençler arasında oldukça moda oldu. Dilruba ve Efnan makyajlarını dönemin ruhuna uygun olarak hazırlayan ünlü makyaj sanatçısı Selvi Zurnacı'nın tercih ettiği renkler ve stil şimdiden moda oldu.

Aziz'in yayına girmesinin hemen ardından ünlü oyuncu Damla Sönmez'in canlandırdığı Dilruba ile Simay Barlas'ın rolüyle hayat verdiği Efnan karakterlerinin makyajının kısa sürede benimsendiğini belirten makyaj ustası Selvi Zurnacı şunları söyledi; "TV programlarında, magazin sitelerinde, Youtube kanallarında gördüğüm çok sayıda genç kız bu iki karakterin yüz makyajını uygulamasından gurur duydum. Her iki oyuncunun rol stili Türkiye'de ile birlikte çok sayıda ülkede uygulanıyor olması mutluluk veriyor."

Çok sayıda genç kız ve kadının Efnan'ın çillerini merak ettiğini söyleyen Selvi Zurnacı "Tarihi dönemler için uygulanan makyajlara kadınların, genç kızların ilgi göstermesi oldukça önemli. Hayranlık duyulan oyuncuların makyajlarıyla ilgili gelen sorulara vakit buldukça cevap veriyor. En çok Efnan'ın çilleri konusunda soru geliyor. Çok sayıda izleyici çilleri doğal bulmuş. Normal makyajın üstüne yapılıp yapılmayacağını merak edenler de var. Dönem makyajlarından aldığım geri dönüşler çok ilham verici. Zaten en çok aldığım soruların başında, kullandığım malzemeler var. İnsanlar, en çok hangi malzemeleri kullandığımı soruyor." dedi.

Etiketler : Özlem Recep Damla Sönmez Efnan
Tiyatro adanmışlık ister

Tiyatro adanmışlık ister
Pandemi Naz'ı etkiledi

Pandemi Naz'ı etkiledi
Repertuvarını yeniledi

Repertuvarını yeniledi
Ruhum arabesk

Ruhum arabesk
Zaman kavramını unutmuş

Zaman kavramını unutmuş
Aşkını bitiren hamle

Aşkını bitiren hamle
Annesini izledi

Annesini izledi
Setlere çıktı

Setlere çıktı
Gösterinin geliri genç müzisyenlere

Gösterinin geliri genç müzisyenlere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER