Dilruba ile Efnan'ın güzellik sırrı

Yayına girdiği ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Aziz'in Dilruba karakteri Damla Sönmez ve Efnan karakteri Simay Barlas makyajlarıyla modaya yön veriyor. Türkiye'nin sıra dışı makyaj sanatçısı Selvi Zurnacı ile çalışan iki ünlü oyuncunun makyaj stilleri sosyal medyada çok konuşuluyor.

Bugünlerde Show TV'de yayınlanan dizi filmi Aziz'in başrol oyuncuları Damla Sönmez, Simay Barlas ve Murat Yıldırım canlandırdığı karakterler gençler arasında oldukça moda oldu. Dilruba ve Efnan makyajlarını dönemin ruhuna uygun olarak hazırlayan ünlü makyaj sanatçısı Selvi Zurnacı'nın tercih ettiği renkler ve stil şimdiden moda oldu.

Aziz'in yayına girmesinin hemen ardından ünlü oyuncu Damla Sönmez'in canlandırdığı Dilruba ile Simay Barlas'ın rolüyle hayat verdiği Efnan karakterlerinin makyajının kısa sürede benimsendiğini belirten makyaj ustası Selvi Zurnacı şunları söyledi; "TV programlarında, magazin sitelerinde, Youtube kanallarında gördüğüm çok sayıda genç kız bu iki karakterin yüz makyajını uygulamasından gurur duydum. Her iki oyuncunun rol stili Türkiye'de ile birlikte çok sayıda ülkede uygulanıyor olması mutluluk veriyor."

Çok sayıda genç kız ve kadının Efnan'ın çillerini merak ettiğini söyleyen Selvi Zurnacı "Tarihi dönemler için uygulanan makyajlara kadınların, genç kızların ilgi göstermesi oldukça önemli. Hayranlık duyulan oyuncuların makyajlarıyla ilgili gelen sorulara vakit buldukça cevap veriyor. En çok Efnan'ın çilleri konusunda soru geliyor. Çok sayıda izleyici çilleri doğal bulmuş. Normal makyajın üstüne yapılıp yapılmayacağını merak edenler de var. Dönem makyajlarından aldığım geri dönüşler çok ilham verici. Zaten en çok aldığım soruların başında, kullandığım malzemeler var. İnsanlar, en çok hangi malzemeleri kullandığımı soruyor." dedi.