09 Ocak 2021 Cumartesi 21:08:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 09:45:00
Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız
Oyuncu Dilara Aksüyek, ‘Arka Sokaklar'da oynayan Onur Bay ile önceki akşam köpeğini gezdirirken görüntülendi.
Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay'ın yaptığı şakalarla neşelenirken çift ' Tüm olumsuzluklara rağmen aşkımız devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.
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