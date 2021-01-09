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09 Ocak 2021 Cumartesi 21:08:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 09:45:00

Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız

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Oyuncu Dilara Aksüyek, ‘Arka Sokaklar'da oynayan Onur Bay ile önceki akşam köpeğini gezdirirken görüntülendi.

Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay'ın yaptığı şakalarla neşelenirken çift ' Tüm olumsuzluklara rağmen aşkımız devam ediyor’’ ifadelerini kullandı. 

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Etiketler : Dilara Aksüyek Onur Bay magazin
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