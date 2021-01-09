Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız

Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız

Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay'ın yaptığı şakalarla neşelenirken çift ' Tüm olumsuzluklara rağmen aşkımız devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

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