Dijitalde kamera karşısına geçecek

En son ekranlara veda eden 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Ahsen Eroğlu, setlere dönüyor. Oyuncu sevenlerinin karşısına dijital platformda çıkarak, kamera karşısına geçecek. İlksen Başarır'ın sahneye uyarladığı ve yönettiği 'Ağaçtaki Kız' isimli tiyatro oyununun çalışmalarına başlayan oyuncu, dizinin setine 2022'de çıkacak. Eroğlu'nun başrolünde yer alacağı yapımın cast çalışmaları devam ediyor. Oyuncu, şu sıralar tiyatro oyunu için kendini kampa aldı. Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde bir röportajında sahnede yer almayı çok sevdiğini söylemişti.

