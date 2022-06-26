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26 Haziran 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 12:00:00

Dijital kutlama

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Serdar Ortaç, Erkan Petekkaya, Hande Yener, Elif Buse Doğan ve Bahar Şahin'in yanı sıra yüzlerce ismin bulunduğu video mesaj platformu sanatçıların hayranlarını sevindirdi.

Serdar Ortaç, Erkan Petekkaya, Hande Yener, Elif Buse Doğan ve Bahar Şahin'in yanı sıra yüzlerce ismin bulunduğu video mesaj platformu sanatçıların hayranlarını sevindirdi. Popile.com'da, Serdar Ortaç ve Barış Murat Yağcı ilk canlı görüntülü görüşmeyle bir doğum günü kutlamasına katılarak hayranı için unutulmaz bir ana imza attı.

Etiketler : Dijital kutlama Serdar Ortaç Erkan Petekkaya
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