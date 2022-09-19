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19 Eylül 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 18:00:00

Dijital başarı

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Başrollerini Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in paylaşacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ekran yolculuğuna başlamadan dijitale damga vurdu.

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in paylaşacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ekran yolculuğuna başlamadan dijitale damga vurdu. Henüz ilk bölümü yayınlanmayan yapımın tanıtımlarının yer aldığı Instagram hesabı 100 binin üzerinde takipçisiyle iddiasını ortaya koydu. Dizinin hayranı olan izleyiciler, ilk bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

Etiketler : Dijital başarı Oktay Kaynarca Pelin Akil
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