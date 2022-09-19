Dijital başarı

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in paylaşacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ekran yolculuğuna başlamadan dijitale damga vurdu. Henüz ilk bölümü yayınlanmayan yapımın tanıtımlarının yer aldığı Instagram hesabı 100 binin üzerinde takipçisiyle iddiasını ortaya koydu. Dizinin hayranı olan izleyiciler, ilk bölümü sabırsızlıkla bekliyor.