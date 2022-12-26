Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde rol alan Devrim Özkan, hayatına dair bilinmeyenleri açıkladı. Küçükken veteriner olmak istediğini ancak sporla da çok ilgili olduğunu belirten Özkan, ablasının hayatındaki kararlarda çok önemli bir yeri olduğu söyledi. Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan Özkan, küçükken atletizm ile ilgilenirken 12 yaşında ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdiğini söyledi. Özkan, 1 ay boyunca yürüyemediğini, bacağında dizden bileğine kadar lifleri koptuğunu ve bu sebeple atletizmi bırakmak zorunda kalıp judoya geçtiğini belirtti.

