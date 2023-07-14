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14 Temmuz 2023 Cuma 10:21:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:21:00

Derya'nın ilk 'Nefes'i

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Popçu Derya Uluğ, kariyerinin ilk solo albümü 'Nefes'i çıkardı. 14 şarkıdan oluşan albümü için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Popçu Derya Uluğ, kariyerinin ilk solo albümü 'Nefes'i çıkardı. 14 şarkıdan oluşan albümü için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Uluğ, "Farklı ama çok tatlı bir heyecan. Albüm çalışmaları ve konser temposu birleşince çok yoğun ve yorucu bir süreç oldu. Emeklerimiz karşılık bulduğunda tüm yorgunluğumuz geçecek" dedi. Uluğ'un siprojenin çıkış parçası, albüme adını veren Nefes oldu. Şarkının klibi 20 dansçı, 15 oyuncu ve 40 kişilik prodüksiyon ekibinden oluşan toplam 75 kişilik dev bir ekiple çekildi. Uluğ'un albümünde Asil Gök Emrah Karakuyu, Aerro, Direnç Utku Kaçmaz ve Mert Ceylan gibi isimlerin eserleri yer aldı.

Etiketler : Popçu Derya Uluğ Nefes siprojenin çıkış parçası
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