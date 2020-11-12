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12 Kasım 2020 Perşembe 18:46:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:57:00

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'

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Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, son 5 yıldır kendisi hakkında yazılan haber okumadığını söyledi.

En son tekne aldığı yönünde haberler yapıldığını söyleyen Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, "Son 5 senedir kendi hakkımda çıkan haberleri de bir başkası hakkında çıkan haberleri de okumuyorum. Bütün magazin sayfaları ben de engelli. O yüzden görmüyorum. Birileri sevgili oluyor boşanıyor ayrılıyor ben de onların içinde oluyorum. Sıkıldım bu süreçlerden’’ dedi.

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