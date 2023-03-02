Depremzedeler için oynadılar

Depremzedeler için oynadılar

Komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler deprem nedeniyle ara verdikleri 'Çift Terapisi' adlı gösterilerine hayırlı bir amaç için başladı. Çift, tanışma öykülerinden başlayarak ilişkilerinin esprili detaylarını ele aldıkları gösterinin gelirini depremzedelere göndermeye karar verdi.

Berfu Yenenler yardım kolilerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına "Çift Terapisi'yle sahneye geri döndük ve tüm gelirini deprem bölgesinde ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağız. Üstelik gelirken bir sürü oyuncak, kitap, çocuklara eşya getirdiniz. Hepsini Adıyaman'a ulaştıracağız" notunu yazdı.