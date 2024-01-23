VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'dan KYB'ye "Gerekeni yap" mesajı: Daha ileri adımlar atarız!
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi
New York'ta elektrikli bisiklet ölümleri rekor seviyeye ulaştı
Venezuela'da 31 polis ve asker gözaltında
21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
23 Ocak 2024 Salı 07:02:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 07:02:00

Depremzede çocuklarla buluştu

ABONE OL

Ceyda Düvenci, Gaziantep de depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Oyuncu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'in geçirdiği 'Eğitimle Daha İyiye' projesi kapsamında, depremden etkilenen çocuklar için yapılan Taş Kağıt Makas Atölyesi'nde çocuklara kitap okudu. Depremzede çocuklarla yeniden buluşan Düvenci, "Evlatlarla buluştuk tekrar. Nasıl sarıldıklarını, gözlerindeki ışıkları, kalplerinin çırpıntılarını bir görseniz onlarla gurur duyardınız, söylenmeyi bırakırdınız, daha çok şükür etmeyi hatırlatırdınız. Evlatlar bugün bana çok iyi geldi" dedi.

Etiketler : ceyda düvenci depremzede çocuk
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX