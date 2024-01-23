Depremzede çocuklarla buluştu

Oyuncu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'in geçirdiği 'Eğitimle Daha İyiye' projesi kapsamında, depremden etkilenen çocuklar için yapılan Taş Kağıt Makas Atölyesi'nde çocuklara kitap okudu. Depremzede çocuklarla yeniden buluşan Düvenci, "Evlatlarla buluştuk tekrar. Nasıl sarıldıklarını, gözlerindeki ışıkları, kalplerinin çırpıntılarını bir görseniz onlarla gurur duyardınız, söylenmeyi bırakırdınız, daha çok şükür etmeyi hatırlatırdınız. Evlatlar bugün bana çok iyi geldi" dedi.