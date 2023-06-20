Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

Popçu Zeynep Bastık, İstanbul'u terk etti. Urla'da kendisine ev alan şarkıcı "Depremden sonra bir anksiyete geldi" diyerek yeni hayatı hakkında bilgi verdi. 40 milyon TL değerindeki evinde gözlerden uzak bir yaşam süren Bastık, ''İstanbul'u çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi. 5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise Bastık "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum" cevabını verdi.

