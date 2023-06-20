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20 Haziran 2023 Salı 17:51:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:51:00

Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

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Zeynep Bastık, İstanbul'u terk etti.

Popçu Zeynep Bastık, İstanbul'u terk etti. Urla'da kendisine ev alan şarkıcı "Depremden sonra bir anksiyete geldi" diyerek yeni hayatı hakkında bilgi verdi. 40 milyon TL değerindeki evinde gözlerden uzak bir yaşam süren Bastık, ''İstanbul'u çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi. 5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise Bastık "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum" cevabını verdi.

Etiketler : zeynep bastık deprem fobi urla
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