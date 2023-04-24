Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Şarkıcı Hülya Avşar, KKTC'de sahne aldı. Buruk bir bayram geçirdiğini belirten Avşar, "Açıkçası ben bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım sadece işimi yapıyorum. Gerçekten mutlu değilim" dedi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası desteklerin devam etmesi gerektiğini belirten sanatçı, "Hepimizin görevi deprem bölgesini desteklemek. Herkesin başına gelebilir. Bir senede, 10 senede bitecek bir şey değil. Elimden geleni de yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.