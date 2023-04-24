VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü
90'lar bir daha gelmez
Önce KKTC sonra istanbul
İlişkileri tescillendi
‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans
Başkan Erdoğan Bursa'da Türkiye'nin otomobiliyle vatandaşları selamlıyor
24 Nisan 2023 Pazartesi 11:40:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 11:40:00

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

ABONE OL

Şarkıcı Hülya Avşar, KKTC'de sahne aldı.

Şarkıcı Hülya Avşar, KKTC'de sahne aldı. Buruk bir bayram geçirdiğini belirten Avşar, "Açıkçası ben bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım sadece işimi yapıyorum. Gerçekten mutlu değilim" dedi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası desteklerin devam etmesi gerektiğini belirten sanatçı, "Hepimizin görevi deprem bölgesini desteklemek. Herkesin başına gelebilir. Bir senede, 10 senede bitecek bir şey değil. Elimden geleni de yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Etiketler : hülya avşar kktc konser deprem yardım
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
Ustadan veda

Ustadan veda
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik
Sportif çift

Sportif çift
Instagram'da bayram

Instagram'da bayram
Mavi tik'ler uçtu!

Mavi tik'ler uçtu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX