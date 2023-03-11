Depp'in konserine 18 yaş sınırı

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, kurucusu olduğu Hollywood Vampires isimli rock grubuyla birlikte Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Eski eşi Amber Heard'le olaylı boşanma davası tüm dünyada günlerce manşetlerden düşmeyen ünlü aktör, doğum gününü de buradaki hayranlarıyla kutlayacak. 9 Haziran doğumlu olan Depp, 10 Haziran akşamı Life Park İstanbul'da gerçekleşecek. Biletleri 2 bin TL'den başlayıp 40 bin TL'ye çıkan konsere 18 yaş sınırı getirildi. 18 yaş altı katılımcılar aileleri eşliğinde giriş yapabilecek. Depp, doğum gününde şarkılarını 12 bin kişilik dev bir koroyla birlikte söyleyecek.



ERÇİN DAĞ EYSEN

