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07 Eylül 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 15:00:00

Denizlerin fatihleri geliyor

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Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, 'Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, 'Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer aldığı yapım sete çıkarak kamera karşısına geçti. Dizide Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Etiketler : Denizlerin fatihleri Babaroslar Akdeniz Engin Altan Düzyatan Ulaş Tuna Astepe
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