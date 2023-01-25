Denizkızına partner aranıyor

Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncu Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu. Gözlerden uzakta Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı'yla mutlu bir beraberlik yaşayan Erçel, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Denizkızı' dizisinin başrolünde yer alacak. Cast çalışmaları devam MF Yapım imzalı proje de Erçel'in partneri belli olmadı. Yaz aylarında sete çıkacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturacak.