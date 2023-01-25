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25 Ocak 2023 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 15:00:00

Denizkızına partner aranıyor

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Oyuncu Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu.

Uzun bir süredir setlere ara veren oyuncu Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu. Gözlerden uzakta Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı'yla mutlu bir beraberlik yaşayan Erçel, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Denizkızı' dizisinin başrolünde yer alacak. Cast çalışmaları devam MF Yapım imzalı proje de Erçel'in partneri belli olmadı. Yaz aylarında sete çıkacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturacak.

Etiketler : hande erçel oyuncu denizkızı
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