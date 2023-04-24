Denizkızı Funda!

Sanatçı Funda Arar Kıbrıs'ta konser verdi. Songül Sarpbaş imzalı turkuaz elbisesiyle denizkızını andıran Arar, sahne öncesi açıklamalarda bulundu. 9 yaşındaki oğlu Aras'ın harçlık topladığını söyleyen Arar, "Bayramları ve aileyle bir araya gelmeyi seviyor. Bir yandan da harçlık topluyor. 'Bayramların eski tadı yok' desek de, çocukların içinde o sevinç ve heyecan yine oluyor" dedi.

