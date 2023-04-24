Denizkızı Funda!
Sanatçı Funda Arar Kıbrıs'ta konser verdi. Songül Sarpbaş imzalı turkuaz elbisesiyle denizkızını andıran Arar, sahne öncesi açıklamalarda bulundu.
Sanatçı Funda Arar Kıbrıs'ta konser verdi. Songül Sarpbaş imzalı turkuaz elbisesiyle denizkızını andıran Arar, sahne öncesi açıklamalarda bulundu. 9 yaşındaki oğlu Aras'ın harçlık topladığını söyleyen Arar, "Bayramları ve aileyle bir araya gelmeyi seviyor. Bir yandan da harçlık topluyor. 'Bayramların eski tadı yok' desek de, çocukların içinde o sevinç ve heyecan yine oluyor" dedi.