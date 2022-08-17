"Edis'i çok beğeniyorum"

Şarkıcı Deniz Seki, Çağla Şıkel'in sunduğu 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk oldu. Seki yapımda, hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Seki, son dönemde hem danslarıyla, hem repertuvar ve şarkı seçimleriyle Edis'i çok beğendiğini dile getirdi. Seki, gençlik yıllarında sunuculuk ve spikerlik yapmak istediğini, babası istemediği için şarkıcılığa yöneldiğini söyledi.