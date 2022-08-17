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17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:00:00

Deniz Seki: Edis'i çok beğeniyorum

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Deniz Seki, Çağla Şıkel'in sunduğu ‘Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk oldu.

Şarkıcı Deniz Seki, Çağla Şıkel'in sunduğu 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk oldu. Seki yapımda, hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Seki, son dönemde hem danslarıyla, hem repertuvar ve şarkı seçimleriyle Edis'i çok beğendiğini dile getirdi. Seki, gençlik yıllarında sunuculuk ve spikerlik yapmak istediğini, babası istemediği için şarkıcılığa yöneldiğini söyledi.

Etiketler : deniz seki çağla şıkel edis magazin
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