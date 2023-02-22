Demet'ten Korel'e ‘normal' tepki: Uzaktan konuşmak ne kadar kolay

Demet Akalın oyuncu Bergüzar Korel'in paylaşımına sinirlendi. Korel, depremlerin ardından normal hayata geri dönüş yapan insanların sosyal medyadaki fotoğraflarına tepki gösterdi. Oyuncu isyanını 'Yırttınız kendinizi normalde normal' sözleriyle dile getirdi. Paylaşımı gören Demet Akalın ise oyuncunun isyanına sert çaktı. Korel'in Londra'da yaşadığını hatırlatan Akalın, ''Keşke daha çok para kazansam da yardımlarımı kendi gözümle yapsam. İçinde olmayınca hele uzaklardan konuşmak ne kadar kolay'' dedi.

