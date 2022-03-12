Demet'in yıldızlı hayali

Özdemir, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ve iki Oscar ödüllü Avustralyalı Cate Blanchett'le oynamak istediğini söyledi. Oyuncu, "Pedro Almadovar ile çalışmak en büyük hayalim; tabii bir de Cate Blanchett ile oynasam ne şahane olurdu" dedi.