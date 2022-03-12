12 Mart 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 13:30:00
Demet'in yıldızlı hayali
Oyuncu Demet Özdemir hayalini anlattı. En son dijitalde yayınlanan 'Aşk Taktikleri' adlı filmde yer alan Özdemir, El ele dergisi için objektif karşısına geçti.
Özdemir, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ve iki Oscar ödüllü Avustralyalı Cate Blanchett'le oynamak istediğini söyledi. Oyuncu, "Pedro Almadovar ile çalışmak en büyük hayalim; tabii bir de Cate Blanchett ile oynasam ne şahane olurdu" dedi.