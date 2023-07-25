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25 Temmuz 2023 Salı 09:51:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 09:51:00

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

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Oyuncu Demet Özdemir, Yunan DJ Sergio ile birliktelik yaşıyor.

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini birkaç ay önce noktalayan oyuncu Demet Özdemir, Yunan DJ Sergio ile birliktelik yaşıyor. Yunanistan'da kendisine 1 milyon euro'ya ev alan ve sık sık orada olan oyuncu, aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini önceki gün bozdu. Özdemir, DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda etiketleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü DJ de Özdemir'in paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi. İddialara göre ikili bir doğum günü partisinde tanıştı. Ardından Demet Özdemir, DJ Sergio'yu dinlemeye gitmek için ayrıca vakit ayırmaya başladı. İkilinin bu sayede yakınlaştığı söyleniyor.

Etiketler : demet özdemir dj sergio magazin
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