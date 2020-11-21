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21 Kasım 2020 Cumartesi 16:42:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 07:24:00

Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?

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Deniz Seki, kavga ettiği Çağla'yı programına davet eden Demet Akalın'a resti çekti. Akalın ise kendisini silen Seki'ye, "Bana haciz geldiğinde, boşandığımda neredeydin?" dedi, dostluğunu bitirdi.

Deniz Seki, kendisine ‘Detone’ yazan popçu Çağla’yı sabah progamına konuk eden Alişan ile Demet Akalın’ı, Instagram hesabından engelledi. Ardından Demet Akalın’a ‘Böyle dostluk olmaz olsun’ şeklinde sitem dolu bir mesaj atan Deniz Seki’ye yanıt canlı yayından geldi.

DOSTLUK FALAN GEÇ BUNLARI

Akalın, Alişan ile birlikte sundukları sabah programında, kendisine gecenin bir vakti gelen mesaj sonrasında çok şaşırdığını söyledi ve ekledi: ‘’Denizcim ben senin yüzünden mahkemelerde, savcılıklarda aylarca o kovuşturma kağıdını alana kadar anam ağladı. Dostluk falan geç bunları. Biz sana haber verdik, inat olsun diye yapmadık. Dostluğunuz bu kadar mı diyorsun? Bana haciz geldiğinde, boşandığımda sen nerdeydin?" dedi. Canlı yayın sonra İstinyepark’ta görüntülenen Demet Akalın, ‘’Konuşulacak bir şey yok. Saçma sapan bir konu’’ diyerek olayı kapattı.

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