Delirten fotoğraf

Bir döneme damga vuran şarkıcı Çelik, yıllar önceki mayolu bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılarak tekrar gündem olmasına adeta isyan etti. Çelik, "Arkadaşlar ülkede topluca kullanılan antidepresan sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Delirdiniz ulan" ifadelerini kullandı.