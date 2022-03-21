VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının üzerinden 8 yıl geçti
Mersin, Türkiye'nin enerjisine enerji katacak
Kuyumcular banka kuruyor: Altınbank
Lüksemburg, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına karşı
Rusya'da vatandaşlar bazı temel gıda ürünlerine erişmekte zorlanıyor
Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: İlk ameliyatımı 7 yaşımda yaptım
Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye sözleri
Başkan Erdoğan'ın konuşmasına dikkat çekti
Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
Hedefini tam isabetle vurdu
TÜGVA'ya kumpasın perde arkası: Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
'Yalan Dünya'ya rap yorumu
Delirten fotoğraf
Romantik dans
Yanlış istihbarat
Sahneden aşk haykırışı
Deniz sevgisi kar dinlemedi
Ela ile oyun vakti
‘Boşanmıyoruz' pozu
MS hastalığından kurtuldum
Asgari ücrette değişiklik yapılacak mı?
Hamile diyeti erken doğum riskini azaltır
Büyüyen geniz eti, kulak hastalıklarına sebep oluyor
21 Mart 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 14:00:00

Delirten fotoğraf

ABONE OL

Bir döneme damga vuran şarkıcı Çelik, yıllar önceki mayolu bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılarak tekrar gündem olmasına adeta isyan etti.

Bir döneme damga vuran şarkıcı Çelik, yıllar önceki mayolu bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılarak tekrar gündem olmasına adeta isyan etti. Çelik, "Arkadaşlar ülkede topluca kullanılan antidepresan sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Delirdiniz ulan" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Delirten fotoğraf Çelik mayolu bir fotoğrafı
Sağlıklı yaşam sırrını verdi

Sağlıklı yaşam sırrını verdi
Müziğe el attı

Müziğe el attı
Şantajı kanıtladı

Şantajı kanıtladı
Sevenleriyle buluşuyor

Sevenleriyle buluşuyor
Taksim'i anlattılar

Taksim'i anlattılar
Hande'den 'göbek güncelleme'

Hande'den 'göbek güncelleme'
Ezgi Bieber!

Ezgi Bieber!
Sağlığına kavuştu sahneye döndü

Sağlığına kavuştu sahneye döndü
2 ayda bir tekli çıkarıyor

2 ayda bir tekli çıkarıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER