Dedesinin makinesiyle hayali gerçekleşti

Altın Portakallı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, ilk kişisel fotoğraf sergisi 'Yabandaki Yalnızlar'ı açtı. Çocukluğundan bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini söyleyen oyuncu, 10 yıllık bir çalışmanın ardından sergiyi açtığını belirtti. Üzümoğlu,"Ben artık sergisi olan mutlu bir fotoğrafçıyım. Dedemden kalma bir makineyle başlayan bu hikaye 10 yılın ardından bugün sergiye dönüştü. Bütün zaaflarım ve saplantılarımla" dedi. Sergide Üzümoğlu'nun tamamını analog fotoğraf makinesiyle çektiği 46 siyah beyaz fotoğraf yer alıyor.