Bir araya geldiler! 'Çocuklar için buluştuk'

15 Aralık 2020 Salı 22:01:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 09:52:00
Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Cankeser ile bir araya geldi! 'Çocuklar için buluştuk'
Oyuncu Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Cankeser ile birlikte önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.
Muhabirlere barışmadıklarını çocukları ile için bir araya geldiklerinin altını çizen Damla Ersubaşı-Mustafa Cankeser çifti, “Barışmadık, düşman değiliz. Çocuklarımız için her zaman görüşeceğiz. Yılbaşında da birlikteyiz'' dedi.
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