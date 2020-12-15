Bir araya geldiler! 'Çocuklar için buluştuk'

Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Cankeser ile bir araya geldi! 'Çocuklar için buluştuk'

Muhabirlere barışmadıklarını çocukları ile için bir araya geldiklerinin altını çizen Damla Ersubaşı-Mustafa Cankeser çifti, “Barışmadık, düşman değiliz. Çocuklarımız için her zaman görüşeceğiz. Yılbaşında da birlikteyiz'' dedi.

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