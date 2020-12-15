  • BIST
    1407.23
  • Dolar
    7,7902
  • Euro
    9,4670
  • Altın
    464,2370
İstanbul
8 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşılama 2021'in ilk haftasında
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hem sağanak hem kar yağışı geliyor
Biden bir ilke imza atıyor! Tarihe geçecek
Çok iyi bir konumdayız
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş korona kararı! Açılmaya başladı
"Bağımsızlık yürüyüşünü durdurmaz"
Tarih açıklandı: İnsansız uçaklar geliyor
Bahreyn ve ABD 'askeri iş birliğini' görüştü
Bugün burçları neler bekliyor? 16 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ABD'nin yaptırım kararı kınandı
Bir araya geldiler! 'Çocuklar için buluştuk'
Çocuklar için buluştuk
Savaş bitti! Günel Zeynalova sokağa çıktı
Facebook'tan TikTok'a rakip
ABD'de reçetesiz koronavirüs ev test kitine onay
50 lirayla iş sahibi oldu
Emekli maaşını can dostlarla paylaşıyor
Helal sana Gamze öğretmen
Poyraz Ali için hamsili yardım
Şans'ın iyileşme yolculuğu
Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi
YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de muhalif parti ofislerine saldırıyor
15 Aralık 2020 Salı 22:01:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 09:52:00

Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Cankeser ile bir araya geldi! 'Çocuklar için buluştuk'

ABONE OL

Oyuncu Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Cankeser ile birlikte önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Muhabirlere barışmadıklarını çocukları ile için bir araya geldiklerinin altını çizen Damla Ersubaşı-Mustafa Cankeser çifti, “Barışmadık, düşman değiliz. Çocuklarımız için her zaman görüşeceğiz. Yılbaşında da birlikteyiz'' dedi.

RECEP ASLAN

Etiketler : Damla Ersubaşı Mustafa Cankeser magazin
Kubat'tan Fuat Ergin ile çıkaracağı şarkı eleştirilerine yanıt: Ön yargılı olmayın

Kubat'tan Fuat Ergin ile çıkaracağı şarkı eleştirilerine yanıt: Ön yargılı olmayın
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!
Özlem Kaymaz'dan zaman yolculuğu... Güzel seçilmeden bir gün önce

Özlem Kaymaz'dan zaman yolculuğu... Güzel seçilmeden bir gün önce
Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi

Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi
Hande, Kerem'e hayır diyemedi

Hande, Kerem'e hayır diyemedi
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ilk atak geldi! Fotoğraflar silindi

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ilk atak geldi! Fotoğraflar silindi
Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti

Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
Ünlü şarkıcı Lara'nın estetik operasyonu tamam!

Ünlü şarkıcı Lara'nın estetik operasyonu tamam!
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yorumları için itibar davasında şok karar

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yorumları için itibar davasında şok karar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER