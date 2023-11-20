Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Serdar Gökhan'ın oynadığı 'Efsane' filminin ekibi çekimlerin yapıldığı Çorum'da halkla röportaj yaptı. Filmi hem yazıp hem yöneten Selçuk Özdemir, Ahmet Kural ile birlikte Çorum sokaklarında ellerine mikrofon alıp "Çorum mu Bodrum mu?" sorusunu yöneltti. İkilinin ezici şekilde aldıkları yanıt ise 'Çorum' oldu. Film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıyor.