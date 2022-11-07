Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla gündem oluyor. Altuğ kendisinde sevmediği huyunu açıkladı: ''Çok fazla detaycıyım, bu da çok yorucu olabiliyor." Sunucu 13 yaşındaki kızı Su'nun kendisine kızdığı huylarını da sıraladı. Altuğ, "Su onun fotoğraflarını çekmemi ve sıkıştırıp öpmemi sevmiyor" dedi. Pınar Altuğ ergenlik döneminde olan kızıyla çok iyi anlaştıklarını da belirtti.