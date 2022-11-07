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07 Kasım 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 15:30:00

Çok fazla detaycıyım

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla gündem oluyor. Altuğ kendisinde sevmediği huyunu açıkladı: ''Çok fazla detaycıyım, bu da çok yorucu olabiliyor." Sunucu 13 yaşındaki kızı Su'nun kendisine kızdığı huylarını da sıraladı. Altuğ, "Su onun fotoğraflarını çekmemi ve sıkıştırıp öpmemi sevmiyor" dedi. Pınar Altuğ ergenlik döneminde olan kızıyla çok iyi anlaştıklarını da belirtti.

Etiketler : Çok fazla detaycıyım Sosyal medyayı Pınar Altuğ
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