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20 Mart 2023 Pazartesi 17:42:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 17:42:00

Çocuklar için kışlık kıyafet

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İtalyan oyuncu Michele Morrone, Hatay'a gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı.

İtalyan oyuncu Michele Morrone ve kız arkadaşı Moara Sorio, Hatay'a gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı. Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi. Oyuncu ertesi gün ise çocuklar için alışverişe çıktı. Hatay'da bir mağazaya giderek yüzlerce kışlık kıyafet aldı. 10'dan fazla koliyi çadır kentlere götüren oyuncunun bu hareketi takdir topladı.

Etiketler : michele morrone hatay yardım çocuk çadır kent depremzede

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