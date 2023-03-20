Çocuklar için kışlık kıyafet

İtalyan oyuncu Michele Morrone ve kız arkadaşı Moara Sorio, Hatay'a gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı. Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi. Oyuncu ertesi gün ise çocuklar için alışverişe çıktı. Hatay'da bir mağazaya giderek yüzlerce kışlık kıyafet aldı. 10'dan fazla koliyi çadır kentlere götüren oyuncunun bu hareketi takdir topladı.

