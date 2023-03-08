Çocuklar için bağış çağrısı

Oyuncu Ebru Şahin'le mutlu bir evliliği olan NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sonrası depremzede çocuklar için yardım çağrısında bulundu. UNICEF iyi niyet elçisi olan Osman, sosyal medya hesabından "Çocukların desteğinize ihtiyacı var ve yardımlarınızla daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Bana katılın, UNICEF'e katılın ve şimdi bağış yapın. Ben yaptım" dedi.