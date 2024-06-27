Çocuklar gözümün önünde büyüdü

Altuğ, önceki gün tek başına Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Haberciler ayaküstü sohbet eden Altuğ, oğlu Kuzey ve Uzay'dan bahsetti. Altuğ, "Çocuklar gözümüzün önünde büyüdü. Çok korkuyorum 'Baba ben yurt dışında mı okusam?' diyecekler diye. Her an acaba birisi kafasını çeler mi diye düşünmüyor değilim. Annesi de çok istemiyordur sanmıyorum. Orada başarılı olma ihtimali olursa ama tabii ki önünü kesmeyiz. Hayalin kurduğu şeyler şimdilerde hep burada" dedi.