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26 Kasım 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 12:30:00

Çocuk yasağımız vardı

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'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Barış Falay çocuk açıklamasında bulundu.

'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Barış Falay çocuk açıklamasında bulundu. Esra Ronabar'la evli olan Falay, Habertürk'te katıldığı programda, bir dönem çocuk yasağı kararı aldıklarını söyledi. Oyuncu, "12 yaşında bir çocuğumuz var. 37 yaşında baba oldum. Düşünebilirdik ama Esra büyük bir trafik kazası geçirdi. 4-5 yılımız çocuk yasağıyla geçti. Aradan çok zaman geçti ama hayat ne gösterir bilemeyiz" dedi. Çiftin Mavi Rüzgar adında bir oğulları var.

Etiketler : Çocuk yasağımız vardı Menajerimi Ara Barış Falay Esra Ronabar
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