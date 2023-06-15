Çocuk sayfası kapandı

2 çocuk annesi Sinem Kobal, setleri çok özlediğini söyledi. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızının bakımı nedeniyle mesleğine ara veren Kobal, iş hayatına dönmeye hazırlandığını belirtti. Kobal, ''Çocuklar büyüyor. Leyla 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası... Zaten renkleri de ona benziyor. Lalin yeni bir yaşına girdi. Daha ikimizin karışımı ama renkleri bana benziyor. İkisi de çok tatlılar... Heyecanla büyümelerini izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" diye konuştu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu öven Kobal "Onun adına konuşmayayım ama bence şahane bir baba... Çok şanslıyım. Ona buradan teşekkür edeyim" şeklinde konuştu. Kobal, "Üçüncü çocuk gelir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız."