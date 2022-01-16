Cipe binmekle insan olunmuyor

Buse Varol oğlu Burak'ı okula bırakırken bir veli tarafından kadın şiddetine maruz kaldığını söyledi. Cip parkı tartışmasında Varol, "Çıldırmış gibi, gözü dönmüş bir şekilde arabanın camını açıp bana bağırdı" dedi.

Türkücü Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, kadın şiddetine maruz kaldığını söyledi. Varol, oğlu Burak'ı okula bıraktığı sırada park yüzünden bir veli ile tartışma yaşadı. Yaşadığı olayla ilgili Buse Varol, sosyal medyadan açıklama yaptı, Davacı olacağını söyleyen oyuncu, "Arkadaşlar sizlere kadının kadına şiddeti nasıl olur, onu anlatacağım. Cipe binip, insanlara bağırarak insanlık olmuyor. Bu sabah yine Burak'ı okula bıraktım. Oğlumu indirirken yan tarafa park etmiş bir araba vardı, içinde de bir kadın. Çıldırmış gibi bağırmaya başladı. 'Arabanı çekeceksin', 'Arabanı buraya park etmeyeceksin' diye. Aslında arabam park halinde değildi, çalışır vaziyetteydi. Kadın bir anda hakaret etmeye başladı ve gerçekten ağıza alınmayacak kelimeler, inanılmaz derecede yükseldi. Çıldırmış gibi, gözü dönmüş gibi arabanın camını açıp bana bağırdı" dedi.