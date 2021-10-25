Cevabı bende değil!

Cem Belevi ile ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici, sessizliğini bozdu. Serdar Ortaç'ın konserine giden Derici, Cem Belevi hakkındaki soruları yanıtladı. "Cevabı bende olan bir konu değil" diyen İrem Derici, sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir zaman biriyle beraberim ve ilişkim olduğumu söylemedim. 'Yalnızım ve hayatımda biri olursa sırtımda getireceğim' demiştim." Derici, "Neden sosyal medyada takipleşmeyi bıraktınız?" sorusuna ise ''Takipleşmeyi bırakmadık'' şeklinde kaçamak yanıt verdi.