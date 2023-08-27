Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı sinema filminin ardından bu kez müzikal oldu. 'Cem Olmak' müzikalinde Karaca'yı usta oyuncu Cem Özer oynadı. Seyircinin yer yer eğlenip, yer yer hüzünlenerek izleyeceği projede toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten geçtiğini anlatılıyor. Proje 29 Ağustos'ta ilk kez Bandırma'da seyirci karşısına çıkacak.

