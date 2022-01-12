Çelebi'nin eşi büyüledi

Başrolünü Gökçe Bahadır, Salih Bademci ve Barış Arduç'la paylaştığı Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, sosyal medya hesabından eşi Kübra Tanış'la fotoğrafını yayınladı. Dizide hayat verdiği 'Çelebi' karakteri büyük beğeni toplayan oyuncunun gözlerden uzak bir hayat süren eşinin, duru güzelliği dikkat çekti. İkilinin, Zeyno adını verdikleri bir de kızı bulunuyor.