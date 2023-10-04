Çekimler tamamlandı

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan ve Şinasi Yurtsever'in başrolünde yer aldığı 'Efsane' vizyona geri sayıma başladı. Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmin çekimleri tamamlandı. Yapım ekibi son sahne sonrası birlikte pasta kesti. Aytaç Medya imzalı projede 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatacak. Film, Şubat 2024'te vizyona girecek.

