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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:17:00

Çekimler tamamlandı

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Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan ve Şinasi Yurtsever'in başrolünde yer aldığı 'Efsane' vizyona geri sayıma başladı.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan ve Şinasi Yurtsever'in başrolünde yer aldığı 'Efsane' vizyona geri sayıma başladı. Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmin çekimleri tamamlandı. Yapım ekibi son sahne sonrası birlikte pasta kesti. Aytaç Medya imzalı projede 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatacak. Film, Şubat 2024'te vizyona girecek.

Etiketler : Ahmet Kural Cengiz Bozkurt Serdar Gökhan
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