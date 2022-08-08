Çekimler tamamlandı

Başrolünü Algı Eke ve Alper Saldıran'ın paylaştığı 'Sil Baştan Kaynanam' adlı sinema filminin hazırlıkları tamamladı. Yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer'in oturduğu yapımın Sivas'ta gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Ünal rolünü canlandıran Alper Saldıran baba tarafından Sivaslı olduğunu söyledi. Oyuncu, "En son Sivas'a 32 yıl önce gelmiştim, baba tarafından da Sivaslıyım. Kendimi Sivaslılar tarafından çok sahiplenilmiş hissediyorum. Bu çok ilginç ve daha önce yaşamadığım bir duygu" dedi.