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30 Kasım 2022 Çarşamba 14:46:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 14:46:00

Ceceli Ailesi'ne hırsızlık şoku

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Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Yaklaşık 2,5 milyon liralık altın çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Şarkıcı Mustafa Ceceli hırsızlık şoku yaşadı. Şarkıcının ailesine ait olan Büyükçekmece'deki kuyumcu dükkanı önceki gece sabaha karşı 04.00 sıralarında kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre 4 şahıs, Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi.

Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı. Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altının çalındığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçleri hırsızlık ile ilgili inceleme başlattı.

Etiketler : mustafa ceceli hırsızlık şarkıcı
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