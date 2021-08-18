Carettalara yüzme dersi
Muğla İztuzu Kumsalı'nda 2 aylık kuluçka dönemini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkan, nesli tükenme tehdidindeki yavru caretta carettaların denize ulaşma serüveni devam ediyor.
Muğla İztuzu Kumsalı'nda 2 aylık kuluçka dönemini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkan, nesli tükenme tehdidindeki yavru caretta carettaların denize ulaşma serüveni devam ediyor. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Yuva sayısı 728'e ulaştı. Yaklaşık 250 yuvadan yavru çıkışı tamamlanmış durumda, 15 bin yavru denize gönderildi" dedi.