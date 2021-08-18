VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:30:00

Carettalara yüzme dersi

ABONE OL

Muğla İztuzu Kumsalı'nda 2 aylık kuluçka dönemini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkan, nesli tükenme tehdidindeki yavru caretta carettaların denize ulaşma serüveni devam ediyor.

Muğla İztuzu Kumsalı'nda 2 aylık kuluçka dönemini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkan, nesli tükenme tehdidindeki yavru caretta carettaların denize ulaşma serüveni devam ediyor. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Yuva sayısı 728'e ulaştı. Yaklaşık 250 yuvadan yavru çıkışı tamamlanmış durumda, 15 bin yavru denize gönderildi" dedi.

Etiketler : Muğla İztuzu Kumsalı 2 aylık kuluçka caretta carettalar DEKAMER Proje Yürütücüsü
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
‘Akça Hatun' kampı

‘Akça Hatun' kampı
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Miray'a partner bulundu

Miray'a partner bulundu
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
Baran artık aileden

Baran artık aileden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER