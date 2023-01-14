Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle İspanya seyahatini iptal etti. İspanya'da düzenlenen 'Altın Üzüm Bağı Ödülleri'nden eski rol arkadaşı Melis Sezen ile ödül almaya hazırlanan Dere, havalimanında rahatsızlandı. Oyuncu, uçağa binmeye hazırlanırken fenalaştı. Rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Dere'ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Melis Sezen ise tören için İspanya'ya uçtu.