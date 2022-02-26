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26 Şubat 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 12:00:00

Cannes'da ünlü olduğumu anladım

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'Üç Kuruş' dizisinin başrolünde yer alan Ekin Koç, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu.

Oyuncu, ünlü olduğunu Cannes Film Festivali'nde fark ettiğini söyledi. Koç, "Muhteşem Yüzyıl'ı çekerken Cannes Film Festivali'ne gitmiştik. Otellerin olduğu sahil şeridinde kocaman bir afiş vardı ve afişte kendimi gördüğümde bir farkındalık geldi. Peru, Hindistan, Şili ve Amerika'dan gelen bir sürü kalabalık insanın benimle fotoğraf çektirmeye başladığını görünce ünlü olduğumu anladım" dedi.

Etiketler : ekin koç ibrahim selim youtube üç kuruş dizisi
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