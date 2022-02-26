Cannes'da ünlü olduğumu anladım

Oyuncu, ünlü olduğunu Cannes Film Festivali'nde fark ettiğini söyledi. Koç, "Muhteşem Yüzyıl'ı çekerken Cannes Film Festivali'ne gitmiştik. Otellerin olduğu sahil şeridinde kocaman bir afiş vardı ve afişte kendimi gördüğümde bir farkındalık geldi. Peru, Hindistan, Şili ve Amerika'dan gelen bir sürü kalabalık insanın benimle fotoğraf çektirmeye başladığını görünce ünlü olduğumu anladım" dedi.