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23 Temmuz 2023 Pazar 10:52:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 10:52:00

Caner Topçu ve Rabia Soytürk arasında ipler gerildi! Eski dostlar düşman oldu

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Eski rol arkadaşları Caner Topçu ve Rabia Soytürk arasında ipler gerildi. 'Dönence' dizisindeki yeni partneri Sümeyye Aydoğan'ı öven Topçu, Soytürk'ü kızdırınca ikili sözlü atışmaların ardından birbirlerini takipten çıktı.

Bir dönem yayınlanan Duy Beni dizisinin partnerleri Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Sümeyye Aydoğan sosyal medyada atıştı. Şimdilerde rol aldığı 'Dönence' dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı. Soytürk, Topçu'nun "Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" sözlerine sinirlendi.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Soytürk Twitter'dan "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklinde paylaşım yaptı. Soytürk daha sonra da Caner Topçu'yu takipten çıkardı. Topçu, Twitter'dan Soytürk'e cevap verdi. Oyuncu, "İş disiplini ve ciddiyeti ile çalış" yazdı ve Soytürk'ü takipten çıktı.

Etiketler : duy beni caner topçu rabia soytürk sümeyye aydoğan dönence sosyal medya
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