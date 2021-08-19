VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
19 Ağustos 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 15:00:00

Camdaki Kız için geri sayım

ABONE OL

Camdaki Kız dizisi yeni sezonu için geri sayıma başladı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı yapım sete çıktı.

Camdaki Kız dizisi yeni sezonu için geri sayıma başladı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı yapım sete çıktı. Dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, "Nalan evde" notuyla setten ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Yapımda 'Muzaffer Koroğlu'nu canlandıran Enis Arıkan da sette çektiği videoyu "Başladık" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Etiketler : Camdaki Kız Feyyaz Şerifoğlu Burcu Biricik
Miray'a partner bulundu

Miray'a partner bulundu
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Baran artık aileden

Baran artık aileden
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER