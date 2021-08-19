Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız dizisi yeni sezonu için geri sayıma başladı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı yapım sete çıktı. Dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, "Nalan evde" notuyla setten ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Yapımda 'Muzaffer Koroğlu'nu canlandıran Enis Arıkan da sette çektiği videoyu "Başladık" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.