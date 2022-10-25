Çalışmayı seviyorum

Şarkıcı Ebru Yaşar, Yeni Gazino'da sevenleriyle bir araya geldi. Yaşar, sahne performansı ve siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. En çok konser veren sanatçıların başında gelen Yaşar, "En çok gibi bir iddiam yok. Zaten ona yetişemem, hiç öyle bir iddiam yok. Ama çalışmayı seviyoruz. Ama sosyal hayatını da, aileni de, çocuklarını da, ihmal etmeden işimin gereğini yapmaya çalışıyorum" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Yaşar, dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.