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27 Haziran 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 15:30:00

Çakal Melisa!

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Oyuncu Melisa Döngel, yeni bir aşka yelken açtı. Genç oyuncunun Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal ile birlikte olduğu iddia edildi.

Oyuncu Melisa Döngel, yeni bir aşka yelken açtı. Genç oyuncunun Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal ile birlikte olduğu iddia edildi. İkiliyi ele veren ise sosyal medyadaki paylaşımları oldu. Birbirlerine yaptıkları yorumlar sıkı takipçilerinin gözünden kaçmayan sevgililer şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu, evlilik hazırlıkları yaptığı Deniz Şahin'den geçen kış ayrılmıştı.

Etiketler : Çakal Melisa Melisa Döngel Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal
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