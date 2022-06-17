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17 Haziran 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 10:00:00

Çağla'yla arkadaş değiliz

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Popçu Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ile özel kutlamalarda bir araya gelmeleriyle ilgili, ''Çağla'yla bir arkadaşlığımız yok. Aynı çocukların anne ve babasıyız" dedi.

Popçu Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ile özel kutlamalarda bir araya gelmeleriyle ilgili, ''Çağla'yla bir arkadaşlığımız yok. Aynı çocukların anne ve babasıyız" dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015 yılında sonlandırdığı manken Çağla Şıkel'le ilgili açıklamalarda bulundu. YouTube'da bir programa konuk olan Altuğ, eski eşiyle özel kutlamalarda bir araya gelmeleriyle ilgili konuştu. Şıkel'le evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan oyuncu, "Çağla Şıkel ile arkadaş değiliz. Devamlı birbirimizle görüştüğümüz bir arkadaşlığımız yok. Aynı çocukların anne ve babasıyız" dedi. Eski eşi Çağla Şıkel'le yan yana oturduklarını belirten Altuğ, "Biz boşandıktan sonra sert bir manevra yapıp, çocukları ön plana aldık. Çocukların bundan etkilenmemesini sağladık. Biz aynı sokakta oturuyoruz. Çocuklar yan eve geçiyormuş gibi hissetsin istedik" dedi.

Etiketler : Çağla Çağla Şıkel Popçu Emre Altuğ
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