Çağla'ya vefasızlık suçlaması

Manken Çağla Şıkel'le Mehmet Ali Erbil arasında yeni bir polemik başladı. Erbil, bir dönem Çarkıfelek'te birlikte çalıştığı Şıkel'i vefasızlıkla suçladı. Geçtiğimiz günlerde Şıkel'in programına konuk olan Erbil, mankenin Çarkıfelek'te hosteslik yaptığı zamanları saklamasına sinirlendi. 'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Erbil, açtı ağzını yumdu gözünü! Şovmen, "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım" dedi. Erbil, Şıkel'in eski günlerden bahsetmemesine de çok bozulduğunu ve Şıkel'in 'Çarkıfelek' yarışmasında hosteslik yaptığını saklamasıyla ilgili "Beni uzunca konuştu. Ama bir kez sizinle çalıştım demedi. Sabah programı yapınca seviye atladığını sandı" dedi. Erbil, daha sonra bir programa bağlanarak sarf ettiği sözlerden dolayı, Şıkel'den özür dilediğini açıkladı.

