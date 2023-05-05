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05 Mayıs 2023 Cuma 13:43:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 13:43:00

Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi

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Çağla Şıkel spora olan tutkusunu evinin garajına taşıdı. Karın kaslarıyla dikkat çeken manken, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte geceleri antrenman yapıyor.

Avukat Nail Gönenli ile mutlu bir beraberlik yaşayan manken ve sunucu Çağla Şıkel spora olan tutkusunu başka bir boyuta taşıdı. Şıkel, Ortaköy'deki lüks evinin garajını spor salonuna çevirdi. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaya da özen gösteren iki çocuk annesi Şıkel, özel hoca eşliğinde yaptığı sporuna evinde devam ediyor. Son zamanlarda karın kaslarıyla dikkat çeken 43 yaşındaki Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey (12) ve Uzay (10) ile önceki gün garajında antrenman yaptı. Şıkel, evlatlarıyla yaptığı gece sporunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Şıkel'in büyük oğlu Kuzey'in kum torbasına seri attığı yumruklar dikkat çekti.

Etiketler : çağla şıkel ev spor
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