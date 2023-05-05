Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi

Avukat Nail Gönenli ile mutlu bir beraberlik yaşayan manken ve sunucu Çağla Şıkel spora olan tutkusunu başka bir boyuta taşıdı. Şıkel, Ortaköy'deki lüks evinin garajını spor salonuna çevirdi. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaya da özen gösteren iki çocuk annesi Şıkel, özel hoca eşliğinde yaptığı sporuna evinde devam ediyor. Son zamanlarda karın kaslarıyla dikkat çeken 43 yaşındaki Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey (12) ve Uzay (10) ile önceki gün garajında antrenman yaptı. Şıkel, evlatlarıyla yaptığı gece sporunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Şıkel'in büyük oğlu Kuzey'in kum torbasına seri attığı yumruklar dikkat çekti.

