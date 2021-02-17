17 Şubat 2021 Çarşamba 09:44:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 13:43:00
Çağatay'ın ‘Kağıttan Hayatlar'ı
Çağatay Ulusoy'un kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir babayı oynadığı yeni filmi 'Mücadele Çıkmazı'nın adı değişti.
Çağatay Ulusoy'un kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir babayı oynadığı yeni filmi 'Mücadele Çıkmazı'nın adı değişti. Filmin yeni ismi 'Kağıttan Hayatlar' oldu. Merakla beklenen yapım, 12 Mart'ta dijitalde seyircinin karşısına çıkacak. Filmin yönetmenlik koltuğunda Can Ulkay oturuyor.